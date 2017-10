"Basta ya de lamentarnos del campo, hay que adaptarse"

Borja Navarro se estrenó el pasado domingo en el duelo ante la Real Sociedad B como titular esta temporada. Una campaña especial para el gijonés, quien regresa a Mieres para tratar de revivir el histórico curso 2012-13 cuando el Caudal logró jugar la promoción de ascenso. Navarro ve mimbres para soñar y pide que dejen de lamentarse "por el mal estado del campo pues es el que es y lo que tenemos que hacer es adaptarnos cuanto antes".

- Qué pena esa lesión muscular al final de la pretemporada...

-La verdad es que llegó en el peor momento porque era el inicio de la temporada pero nunca se elige el momento así que no puedes lamentarte. Ahora ya estoy recuperado y lo que toca es tratar de adquirir el ritmo cuanto antes porque aún no estoy al cien por ciento físicamente y lo importante es seguir sumando minutos de juego.

- Se tardó en confeccionar el equipo. ¿Qué le parece la plantilla actual?

-Durante el verano parecía que el club tardaba en conformar el plantel pero al final creo que contamos con un muy buen equipo. Creo que somos una plantilla muy compensada y de calidad para poder hacer una buena temporada.

- La temporada es ilusionante por el Centenario del club.

-Sí, mucho. No hay muchos clubes que puedan cumplir cien años y es algo que tenemos que tener muy en cuenta y creo que con el equipo que contamos se puede hacer una buena campaña para celebrar el centenario.

- ¿Cuál es el objetivo del Caudal?

-La permanencia. No se nos puede quitar de la cabeza esa meta pero una vez conseguida tocará mirar para arriba. Soy muy optimista y más viendo el potencial que tiene la plantilla pero hay que tener los pies en el suelo y ser conscientes de que el objetivo primordial es la salvación.

- Se está hablando mucho del estado del campo, ¿está tan mal?

-El campo es muy malo, eso no se puede dudar porque es la realidad pero basta ya de decirlo tanto. El campo es el que es y punto. Nos toca adaptarnos y tratar de sacar el máximo rendimiento porque nuestros rivales no lo conocen tanto. Lo que más me preocupa es evitar lesiones.