Tejero: "Los gestores pusieron dinero, pero no nos enseñaron nada"

El presidente del Avilés, José María Tejero, habló ayer mes y medio después de que el consejo de administración rompiera el contrato de gestión con Álvaro López "por varios incumplimientos del gestor" y recuperara el control del club a mediados de agosto. Tejero precisó que la situación económica "está en vías de solución" y la deportiva "es la normal" después de los problemas institucionales del verano.

En el tema económico, Tejero asegura que están en marcha conversaciones y que "hay expectativas muy halagüeñas". De hecho, explicó que mantiene conversaciones desde hace un mes con cuatro grupos de inversión que quieren hacer negocios en España y que les interesa el fútbol como imagen. "Son grupos que van a colaborar con el club de distinta manera según sus intereses, algunos a través del patrocinio y otros vía inversión", explicó para añadir: "Puede que alguno quiera llevar la gestión o comprar, pero de momento no se ha planteado".

El consejo, afirma el presidente, está abierto a estudiar cualquier propuesta. "A ver si viene alguien que encaje y guste a la gente de este pueblo porque yo ya estoy cansado", comentó.

En lo deportivo, la situación es mala. El equipo sólo sumó cinco puntos en las siete jornadas disputadas (21 puntos en juego), enlaza cuatro derrotas y es décimo sexto, a dos puntos del descenso, a trece del líder Llanes, y a doce del play-off. "La situación es normal, lo contrario sería excepcional porque no nos han dejado hacer equipo hasta hace poco más de un mes", señala Tejero.

El presidente está tranquilo porque "lo importante es que el equipo esté en promoción el 15 de mayo, no en septiembre"; recordó que "en las últimas temporadas empezamos muy bien, el año pasado con problemas económicos que se solventaron, y deportivamente no se lograron los objetivos, es más nos fuimos a casa a la primera"; y pidió paciencia porque "hay que dejar que los técnicos trabajen y dar tiempo para armar el equipo".

El técnico, Iván Palacios, clama por refuerzos y Tejero dice que el cuerpo técnico está en ello. "Sabemos que hay que fichar, pero antes hay que ver si los jugadores que tenemos valen o no para ir descartando gente". Y se explicó: "Cierto que hay carencias y se está viendo el perfil de jugador que se necesita porque hasta ahora no había nada, por eso hay que ir depurando la plantilla con calma porque hasta el 30 de enero se puede fichar y ahora ya sabemos lo que hay y lo que se necesita".

El club pasó por tres gestores desde 2011 (Real Avilés Nueva Gestión con Golplus, el empresario escocés John Clarkson, y el hispano Álvaro López), a los que Tejero agradece "su colaboración porque pusieron dinero y trabajo en el club", pero asegura que "no nos han enseñado nada" en ningún aspecto. "Me gustaría que se me critique por lo que hago mal o no hago, pero la realidad es que el Avilés está donde lo dejamos nosotros (Tercera), y económicamente tampoco han hecho algo nuevo, sólo poner dinero que es lo que hemos hecho nosotros durante muchos años", concluyó.