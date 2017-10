Borja Piquero no descarta fichar por el Avilés si logra trabajo

El portero Borja Piquero entrena con el Avilés y no descarta fichar por el equipo. "Es todo cuestión de hablarlo, sobre todo si encuentro trabajo en Asturias", precisó. El avilesino tiene ficha con el tinerfeño CD Vera, del grupo XII de Tercera, pero se quedó sin trabajo y regresó a casa. "Estoy esperando a que el Vera me consiga allí un trabajo, pero al menos hasta diciembre no tendré nada", explica.

Borja jugó en la cantera del Avilés y del Sporting, y en juveniles se fue a Canarias. En la temporada 2008-2009 estuvo en el Marino entrenador por Quirós, con Guillermo de compañero, y busca un trabajo en el sector del comercio. "Si me sale algo me quedo porque tengo aquí a mi familia y a mi gente".