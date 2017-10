Fallece Mario Menéndez, el medallista de los trasplantados

Mario Menéndez, en su casa hace sólo unos meses, con su medallero particular.

Mario Menéndez, en su casa hace sólo unos meses, con su medallero particular. ÁNGEL GONZÁLEZ

El deporte asturiano perdió ayer a uno de sus referentes de superación. Mario Menéndez Díaz, trasplantado de corazón hace 22 años (el 17 de mayo de 1995), quien desde esa fecha se reinventó como deportista internacional en campeonatos de trasplantados, fallecía a los 73 años en Gijón. El funeral por su memoria tendrá lugar hoy, a las seis de la tarde, en el Tanatorio de Cabueñes, donde desde ayer se velan sus restos.

Fue en una revisión rutinaria en Santander, a las que se sometía cada seis meses (ya que su trasplante ocurrió en el hospital de Valdecilla), donde se le detectaron una serie de deficiencias que, finalmente, desencadenaron un rápido final. Hasta entonces, como ayer transmitía su entorno familiar, Menéndez seguía pleno de vitalidad y proyectos. Hace sólo unos meses, en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, el multimedallista posaba en actitud deportiva, rodeado de sus "tesoros" -las vitrinas de su casa llenas de medallas y las paredes decoradas con los dorsales y camisetas con los que consiguió sus gestas más significativas- y reconocía que en su lucha diaria por la vida el deporte había sido su gran aliado, pero siempre bajo la supervisión médica. Y recordaba, también, que en cada competición en la que ha participado al final repetía un mismo gesto: levantar los dedos índice y corazón y señalar al cielo, como forma de hacer partícipe a su donante, un joven vasco fallecido a los 28 años, de su nuevo éxito. "Llevo 22 años dándole las gracias. No hay día que no me acuerde de él", admitía el veterano atleta que fue trasplantado tras sufrir dos infartos, el primero con 43 años, que mermaron hasta el extremo las expectativas de vida de un hombre caracterizado por su fuerza de voluntad y su empuje. El fútbol, el ciclismo, el atletismo, la velocidad... de todo había en su medallero, incluidos récords mundiales como el que consiguió en longitud en los Juegos Norteamericanos de trasplantados, y que logró con Carl Lewis como testigo.

Poleso de Carbayín, pero residente en Gijón desde hace casi 50 años, Mario Menéndez Díaz también demostró su fuerza empresarial como presidente ejecutivo y fundador del Centro Especial de Empleo APTA, que en su momento de mayor esplendor llegó a tener más de 300 trabajadores, la gran mayoría de ellos con discapacidad psíquica. Precisamente APTA nació y sigue siendo -pese a las dificultades de los últimos años- un proyecto empresarial sin ánimo de lucro con el que se quería dar una salida laboral a los jóvenes que acababan su formación en el Sanatorio Marítimo, impulsado por la asociación de padres y tutores de dicho centro. Padre de dos hijos -su hija con minusvalía-, Menéndez siempre creyó que la sociedad debía desarrollar y aprovechar las "masvalías" de una parte de la población que "no puede permitirse una doble marginación", la que sufren por su propia discapacidad y la laboral. Por su empuje y vitalismo, Mario Menéndez obtuvo en 1997 el reconocimiento de LA NUEVA ESPAÑA como "Asturiano del mes".