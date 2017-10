"No miramos la final de Copa, nos importa el Siero"

El Langreo se encuentra en un buen momento. La victoria ante el Praviano permite al conjunto azulgrana encadenar tres triunfos seguidos por primera vez. El cuadro azulgrana se mide al Siero este domingo y Hernán no quiere que sus jugadores miren más allá.

- Ante el Praviano vivieron un partido muy sufrido.

-Lo preveíamos difícil. Tardamos en abrir la lata. La expulsión de Omar nos condicionó. Intentamos modificar el esquema con una defensa de tres y, pese a tener un resultado corto, no sufrimos.

- Fue un partido con dos mitades.

-Con once en el campo nos habríamos volcado, pero esto se trata de sumar puntos y logramos tres, aunque no fuera de la forma que deseábamos. En el descanso hablamos. Nos redoblamos el esfuerzo y los chavales se vaciaron.

- ¿Notarán mucho la baja de Omar ante el Siero?

-Es un jugador importante para nosotros, de los mejores de la categoría, pero esperamos que no se note. Tengo la sensación de que esta temporada contamos con 19 titulares en el equipo y espero que salga el compañero que salga lo haga bien.

- Hasta el momento están recibiendo pocos goles.

-Tenemos claro que el equipo que quiera estar arriba debe encajar poco. Cuando no pierdes, sumas. Si cumplimos estas dos premisas, estaremos arriba.

- Invictos tras siete jornadas.

-Esa es una de las claves (no recibir goles). El año pasado nos decían que no teníamos gol, pero el ascenso lo perdemos por encajar un tanto en casa. La Tercera es una categoría muy igualada, donde si no encajas tienes mucho ganado.

- El equipo está en una buena racha tras tres victorias.

-En la racha de empates solo podemos ver un borrón ante el Ceares, pero es que son un buen equipo, que no perdió ni ante Vetusta ni ante Covadonga. Sin ese gol encajado iríamos líderes y sin goles recibidos. Vamos a Siero a por la cuarta victoria.

- ¿Qué espera del Siero?

-Espero que los jugadores estén centrados en este partido y que no piensen en la final de Copa Federación. Es un partido complicado, un equipo que está haciendo buen fútbol. Quiero que la gente esté concentrada porque allí no ganamos el año pasado.

- Repetirán escenario cuatro días después.

-Es algo curioso. Puede servir para adaptarnos y coger referencias. Pero solo nos preocupa el partido del domingo.

- ¿Cómo afrontan el amistoso ante el Oviedo del día 18 por la reinauguración de Ganzábal?

-En primer lugar es un lujo contar con este sintético. Será nuestro mejor fichaje. Que venga el Oviedo es espectacular y esperamos que se vea un buen espectáculo. Queremos que venga mucha gente. Aunque sea un amistoso prepararemos ese partido para ganarlo.

- Es uno de los temas de actualidad de estos días, ¿qué opina de los problemas de Piqué en La Roja?

-Cuando sea seleccionador, me mojaré. Por ahora no es mi competencia.