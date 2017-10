Pedro González, el goleador moscón, a por el Barça

Cuarenta goles en Primera Nacional, Pichichi de la Liga 2015-2016, avalan al moscón Pedro González Ambres para ser el referente en ataque del Asturhockey de Grado, recién ascendido a OK Liga y que recibe el sábado al Barça, en casa, en el primer partido de la temporada. Llega con muchas ganas de romper las redes con sus tantos, pese a que es consciente de la dificultad que presenta la máxima categoría, que ya conoció con el Vilanova.

"Tenemos muchas ganas de empezar, estamos con ilusión. Sabemos que va a ser muy difícil, pero tenemos que entrenar a tope y dejarlo todo en la pista, e intentar sacar puntos en casa", afirma. Y es que los tres primeros encuentros en OK Liga se presentan como "los más complicados", primero frente al Barça y después contra el Liceo y el Alcoy.

Por eso están entrenando más fuerte que nunca y, sobre todo, muy concentrados. No quieren fallar y menos en casa el sábado. "El apoyo de la gente es increíble, no paran de preguntar por el partido y se habla mucho sobre ello, esperemos que el polideportivo esté lleno y nos ayuden a competir", comenta.

González llega a la OK Liga sin haber hecho la pretemporada por un golpe que recibió en las costillas, pero asegura que se encuentra en buena forma y sin dolores. "No es igual que si la haces, pero estoy ya rodando", detalla. El joven moscón espera rendir al cien por ciento desde el primer partido y que la lesión no empañe el inicio de la temporada, que, según anuncia, podría ser la última: "La verdad es que llevo muchos años, muchos viajes a la espalda y es hora de centrarse en el trabajo. No sé si ésta será la última, pero por si acaso intentaré disfrutarlos al máximo".

Pedro González, uno de los referentes del Asturhockey, dentro y fuera de la cancha, se prepara para el gran partido del sábado y todos los que vendrán detrás para llevar al equipo moscón a lo más alto.