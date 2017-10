Los rojiblancos, una hora de vídeo para ver los fallos ante Osasuna

"Ya lo hemos hecho esta temporada. En el primer partido lo hicimos muy bien". Federico Barba enfatiza la virtud del Sporting de mostrarse como un conjunto sólido en lo defensivo, difícilmente vulnerable. La subraya porque reconoce que, actualmente, el equipo ha dejado de mostrarse así. Es por eso que da la razón a su entrenador, Paco Herrera, en la necesidad de recuperar el equilibrio que se vio en el inicio del campeonato. "Él nos ha insistido en el orden. El orden es lo primero. Y si volvemos a recuperarlo...", comenta como el camino que hará al Sporting ganar confianza, fútbol y "lo más importante, los tres puntos".

Paco Herrera reunió ayer a toda la plantilla para repasar en vídeo el partido del pasado domingo, ante Osasuna. El entrenador quiso subrayar algunos aspectos relacionados con los movimientos tácticos y corregir los errores que pudieron verse a lo largo del encuentro en El Sadar. No fue una cosa menor. La charla del técnico se alargó por espacio de una hora.

Federico Barba no tiene reparos en reconocer que el equipo ha vuelto a reunirse en torno a su entrenador para analizar en profundidad lo sucedido el pasado domingo en Pamplona, donde el Sporting ofreció su peor cara ante un Osasuna infinitamente superior. "Después de una derrota es justo mirar todo, ver qué pasó, y hacerlo mejor", comenta con naturalidad y un castellano con ciertas toques de italiano que van más allá de su acento. "Lo hemos visto en imágenes, sí", añade sin querer entrar en más detalles que los de una de las prioridades de Herrera: el orden táctico. ""Es una de las causas por las que las cosas no van. Seguro que lo corregimos", subraya intentando transmitir un mensaje de normalidad a la situación. "No me parece que haya mucha exigencia en torno al equipo. No sé lo que pasa fuera. No leo mucho. A lo mejor es por eso", concluye el futbolista.