Samuel Sánchez prepara alternativas al contraanálisis

Samuel Sánchez trabaja junto a sus abogados en tener una respuesta preparada para defender su inocencia en el caso de que los resultados del contraanálisis que solicitó hace un mes confirmen su positivo por dopaje. El ciclista de BMC lo pidió después de que la UCI informase en agosto de que el asturiano había dado un resultado adverso en un control antidopaje por la hormona de crecimiento GHRPs-2 en una muestra recogida fuera de competición, el día 9. El diario Marca informó ayer de que el equipo jurídico del ciclista ya recibió, hace unos diez días, la notificación oficial que confirma el positivo del contraanálisis. Samuel Sánchez, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA, no quiso confirmar ni desmentir este detalle, y se remite a su equipo de abogados para realizar cualquier observación al respecto.

La UCI no ha comunicado oficialmente la resolución del contraanálisis solicitado por Samuel Sánchez y, en principio, no se sabe con certeza cuándo lo hará. El ovetense ya lleva semanas preparando diferentes escenarios que permitan demostrar su inocencia en este caso. Todo esto ha llevado a que el que fuera medalla de oro en Pekín 2008 y ganador de etapas en el Tour de Francia y la Vuelta a España fuera apartado por su equipo, el BMC. Un motivo por el que se quedó fuera de la disputa de la última edición de la ronda española. El BMC concretó que su situación no cambiaría hasta que se conociese el resultado del contraanálisis.