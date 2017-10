Verdés, principal ausencia ayer en El Requexón

El gran ausente ayer en El Requexón fue Héctor Verdés. El central valenciano es un fijo en el once de Anquela y ha sido titular en las siete primeras jornadas de Liga. No estuvo en la sesión regenerativa del miércoles y ayer fue el único ausente, al margen de los lesionados de larga duración Hidi y Fabbrini. Si Anquela no puede contar con Verdés el domingo ante el Barça B tendrá que buscar a un compañero para Carlos Hernández. Los dos grandes candidatos son Nahuel Valentini y Forlín, que el domingo ante el Zaragoza jugó en el centro del campo.

Próximos arbitrajes. Ya se conocen los árbitros que dirigirán los tres próximos partidos del Oviedo. El del domingo, en Barcelona (18 horas), el andaluz, de 37 años, Jorge Figueroa Vázquez. El del miércoles, día 11, en el Carlos Tartiere, contra el Tenerife (21.00 horas), el riojano, también de 37 años, Daniel Ocón Arraiz, y el de la décima jornada, el domingo, día 15, en Granada (18.00), el alicantino Saúl Ais Reig, de 32 años.