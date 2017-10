Iván Palacios: "Es vital ganar al Gijón Industrial"

"Los jugadores están muy concienciados de la importancia del partido y esta fue la mejor semana de trabajo en todos los aspectos desde que empezamos a entrenar". Así explica el técnico del Avilés, Iván Palacios, el estado de ánimo de la plantilla para recibir mañana (18.00 horas) al Gijón Industrial en el Suárez Puerta. "Se están viendo cosas y veo bien al equipo cara a mañana", añadió.

El triunfo es vital por la necesidad de sumar puntos, pero sobre todo, dice Palacios, para romper la mala dinámica de cuatro derrotas. "Está claro, tenemos que ganar porque para que siga habiendo semanas buenas de trabajo y de mejoría, hay que empezar a sumar de tres en tres".

El técnico avilesino conoce bien al rival porque, explica, "su entrenador (Viti Gutiérrez), es amigo mío y los viernes tomamos un café para charlar sobre los rivales", y habla de un buen equipo "que hizo un gran partido en Luanco (1-2) y contra el Colunga (2-3) a pesar de perder".

Palacios destaca la presencia de Dani Peláez y Dani Borreguero, "dos jugadores que manejan muy bien los tiempos" en el centro del campo del conjunto gijonés, y al delantero Villa (que jugó en el Avilés juvenil), además de Vilches, exjugador del Avilés "que es un gran portero", y a los jóvenes "que en su mayoría se formaron en Mareo". Y resume: "Es un buen equipo que tiene mejor juego que resultados y que nos lo va a poner muy difícil porque saben que tienen una buena oportunidad de ganar en el Suárez Puerta, pero nosotros no podemos permitirnos el lujo de perder puntos en casa; fuera va a ser una aventura cada domingo, pero en casa tenemos que ser fuertes".

El equipo necesita ganar y el técnico afirma que el camino es "reflejar en el campo de una vez lo que estamos haciendo en los entrenamientos porque parece que tenemos miedo a dar ese paso" porque, concluye, "el equipo entrena bien, pero pesa la responsabilidad a la hora de jugar".

Muchas dudas. La enfermería está llena y Palacios no sabrá hasta que concluya el entrenamiento esta mañana en el Suárez Puerta con quien puede contar. Chus está con gripe y no entrenó ayer. Fonso tiene un esguince en la rodilla izquierda y aunque dice que estará es probable que el técnico no arriesgue. "Es un jugador muy comprometido que siempre quiere estar, pero no queremos perderlo por más tiempo", señaló Palacios. Domínguez lleva dos días sin entrenar por molestias en el sóleo izquierdo; Santos tiene tocado el aductor desde hace semanas, y Pablo Tineo el isquiotibial.