En búsqueda del póquer

El Langreo quiere adquirir la velocidad de crucero que le lleve directo al título de Liga. Los de Hernán Pérez visitan a un Siero que no sabe ganar en casa y donde quieren lograr un póquer encadenando su cuarto triunfo consecutivo de la temporada. El que le acerque de forma definitiva a la zona de privilegio.

Los azulgranas saben que si vencen en El Bayu tienen muchas opciones de meterse en la zona alta, dado el enfrentamiento directo entre Tuilla y Llanes, que hará que alguno de estos dos equipos o ambos pierdan puntos. Ante esto es básica la victoria y siempre dejando de lado la final de Copa Federación que el jueves disputarán, también en El Bayu, contra el Marino.

El rival de hoy lleva un inicio de Liga extraño mostrándose muy dubitativo en su feudo. Los sierenses sólo han sumado dos puntos en casa por nueve fuera. El Siero consiguió dos empates y una derrota en casa, por sus tres triunfos y una derrota fuera. Hernán tiene tres bajas notables. Omar Sampedro no podrá jugar por sanción, mientras que Nacho Calvillo y Fran No se lo pierde por lesión. Hernán podría apostar por el siguiente once: Adrián Torre; Pelayo, Castiello, Álvaro Cuello, Andrés Cabranes; Héctor, César; Aimar, Cris Montes, Damián; y Álvaro García.