El Avilés regala el empate

Avilés, A. FERNÁNDEZ

Iván Palacios acabó el partido desolado porque, señaló, "teníamos controlado el partido y los dos goles que nos meten son de broma", y reconoció que el cuerpo técnico está "afectado" por la forma de encajar. "Si viene el Industrial y nos mete dos goles en dos contras porque tiene sus opciones perfecto, pero estos regalos no se hacen ni en navidad. Es increíble y llueve sobre mojado porque ya nos pasó en Siero y en Lugones".

Respecto al segundo gol reconoció que "es legal" porque "el árbitro no para el partido y es el línea es que despista la acción". Palacios no se explicaba la jugada. "Lucas deja el balón muerto y Villa, que según me comentó, sigue la jugada por seguirla y es gol". El técnico no busca disculpas. "Hay que estar más atentos porque no hay falta y el portero es el primero que tiene que verlo". Y sentenció: "Nunca me había pasado esto ni lo había visto y espero que no me vuelva a pasar porque es para llorar". El técnico no habló con el portero, "porque hoy no es el momento".

El técnico destacó la reacción del equipo al primer gol "que también fue un mazazo porque nos faltó la contundencia que estamos pidiendo cada día y encajamos después de tres rebotes", y se mostró satisfecho porque "se vieron sobre el campo muchas de las cosas que trabamos durante la semana y van saliendo cosas".

Viti Amaro, técnico del Gijón Industrial, también vio el gol legal "porque el árbitro no pitó", y valoró el empate porque "aunque no nos saca de pobres a ninguno teníamos los dos de frenar la hemorragia de derrotas".