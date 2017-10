El 'Balón de Oro' da a conocer a sus nominados

Los brasileños Neymar, del París Saint-Germain (PSG), y Marcelo y el croata Luka Modric, ambos del Real Madrid, son tres de los primeros nominados al Balón de Oro al mejor jugador concedido por revista francesa "France Football".



Junto a ellos están el argentino Paulo Dybala, del Juventus de Turín, y el francés N'Golo Kanté, del Chelsea, indicó la publicación en Twitter.





The first 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : Neymar, Luka Modri?, Paulo Dybala, Marcelo, N´Golo Kanté #ballondor pic.twitter.com/QnyakD9bhw