Héctor: "Somos un equipo solidario en defensa"

El buen estado de forma del Langreo se ve reflejado en sus centrocampistas. Es el caso de Héctor Nespral, un futbolista que se encuentra cómodo en el esquema de Hernán y que en el duelo ante el Siero anotó dos de los siete tantos de su equipo.

"Estamos en una buena racha, el equipo está jugando bien y nos gustaría aprovechar esto para la final de Copa", apunta el jugador del equipo langreano. El futbolista ovetense cree que el cuadro azulgrana ya había realizado buenos encuentros a lo largo de la temporada, pero admite que en El Bayu, se encontró con otros factores. "Habíamos tenido algún partido así, pero ante el Siero estuvimos certeros de cara a portería, no bajamos el ritmo, tenemos que seguir sin relajarnos", apunta.

Y es que la clave, para Héctor Nespral, se encuentra atrás. "Concedemos pocas ocasiones, pero , por ejemplo, ante el Sporting B estuvimos muy bien" y cree que "es muy importante estar sin encajar, sabemos que tenemos que defender para lograr algo importante esta temporada, todos defendemos, somos un equipo solidario".

Nespral sumó dos tantos a su cuenta particular. El mediocentro apunta que "soy un centrocampista que se prodiga en ataque, el equipo me pide que me sume". El ovetense suma su primera campaña en Ganzábal y no oculta su satisfacción por cómo le han acogido. "Estoy muy contento en el Langreo, el trato en el club es muy familiar, queremos lograr algo importante", admite.

Héctor Nespral, al igual que el resto de sus compañeros, ya piensa en el choque de pasado mañana en la final de Copa. "El Marino es un equipo que llega en buen momento, pero ellos también pensarán lo mismo de nosotros". El futbolista reconoce que "será un partido atractivo, pero también complicado".

Venta de entradas. Las entradas para la final de la Copa Federación se pueden adquirir en distintos puntos de Langreo. Entre ellos, la Sidrerías El Cantábrico, Leonés, Olimar y El Gaucho en La Felguera y en el Bar Circus y Junquera, en Sama. Las oficinas del Langreo también facilitan entradas para el choque ante el Marino, pasado mañana, a las 17 horas, en El Bayu. El precio de las entradas es de seis euros para mayores de 15 años y gratuito para el resto.