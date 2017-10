Barra, de recogepelotas a comodín del once

Alejandro Barragans, Barra, es todavía juvenil, pero ya se ha hecho un hueco en la primera plantilla del Real Avilés y ha jugado como titular tres partidos y, todo apunta a que el domingo, en el campo del Condal, jugará el cuarto. "No es habitual en los últimos años que un juvenil dé el salto y forme parte de la primera plantilla. Para mí es un honor después de ocho años en el club, desde alevines salvo uno que estuve en el Oviedo", sentencia el joven jugador.

Y es que, para él, es un orgullo vestir la camiseta blanquiazul: "Aprendí aquí a jugar al fútbol. De infantil fue recogepelotas y siempre sueñas con formar parte del equipo que te vio crecer. El míster me dio la oportunidad, el equipo me acogió muy bien y ahora me toca demostrar lo que yo puedo dar". Ese sentimiento se plasmó en su primer partido con el primer equipo, como titular y en el debut liguero: "Sentí muchos nervios porque las circunstancias de la pretemporada fueron un poco precipitadas, aunque también satisfacción porque el míster confiara en mí".

Barra es defensa, lateral izquierdo, pero si Fonso no se recupera de sus molestias, estará en Noreña y jugará como extremo. "Yo jugaré donde me diga el míster. Quiero minutos, entreno para ello y si me dice que juego de extremo lo hago, y si me dice que de portero me pongo los guantes. Lo importante es aportar al equipo porque para salir de este bache hay que empezar a ganar ya. El equipo está en la tabla en una posición que no le corresponde a estos jugadores", explica el futbolista.

"Es bueno que la gente de la cantera llegue al primer equipo porque así los chavales se pueden ilusionar", añade Barra. También sabe que la oportunidad le ha llegado en un momento complicado para el equipo, tras una pretemporada de apenas unos días. "El momento es difícil, pero quizás si el año no hubiera sido así no me habría llegado la oportunidad porque en agosto la plantilla habría estado completa, habrían hecho la pretemporada y yo estaría con el juvenil y ni siquiera habría debutado, pero las ocasiones están para aprovecharlas", señala el blanquiazul.

Ahora ya es uno más y sólo piensa en el siguiente partido: "Es importante ganar al Condal. Yo no los conozco, pero por lo que se dice en el vestuario va a ser un rival duro. No nos queda otra que ganar y lo podemos hacer porque cada día mejoramos un poco más".