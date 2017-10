El Real Avilés busca la llave de la victoria

La primera plantilla del Real Avilés disputó ayer un partidillo en Tabiella, el campo del Navarro, ante el equipo juvenil blanquiazul, en busca de las claves que le permitan reencontrarse con la victoria, que se le atraganta desde hace cinco jornadas. No hubo goles en el partido, pero el técnico, Iván Palacios, sacó "cosas en claro" y espera que se puedan plasmar el domingo en el campo del Condal (12.00 horas, Alejandro Ortea). "En un momento como el nuestro, cuando no hay puntos de por medio se pueden ver muchas más cosas, porque no hay esa ansia por ganar que puede jugar una mala pasada. El partidillo ha sido muy interesante", señaló el entrenador.

Palacios sabe que para cambiar la racha, el equipo necesita mejorar ciertos aspectos: "Buscamos un poco más de profundidad por bandas, que es importante para nosotros, y movilidad y presencia en el centro del campo. Se ve que cada día estamos más cerca de conseguirlo y vamos a seguir trabajándolo".

El entrenador tuvo además unas palabras para el equipo juvenil, que plantó cara en el entrenamiento. "Ya los conozco, algunos han estado ya con nosotros. Hay muy buenos jugadores y da cierta tranquilidad saber que podemos contar con ellos", señala.

El técnico no podrá contar el domingo con Santos, Domínguez y Fonso, por lesión, ni con Adama, por sanción, pero además Carlinos sigue entre algodones. El centrocampista ya jugó ayer unos minutos en el partidillo, pero el entrenador no quiere forzar la recuperación de la rotura muscular en el bíceps femoral. Así, al técnico le tocará hacer encaje de bolillos para poder revertir la dinámica de resultados en la que está el equipo.

Los jugadores descansan hoy para mañana, en la última sesión de la semana que se realizará en el Suárez Puerta, terminar de preparar el choque.