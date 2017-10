El ADBA recibe hoy al Barça de la excapitana Ana Boleda

El Inmobiliaria Antuña-ADBA recibe hoy al equipo femenino del Barça en el complejo deportivo Avilés (20.00 horas), en la tercera jornada de Liga Femenina 2. Será un partido para el reencuentro de Ana Boleda con la afición avilesina. La jugadora catalana, ahora en el Barça, fue capitana del ADBA durante años e incluso llegó a competir con el conjunto avilesino mientras estudiaba fuera de Asturias.

Sin embargo, el agradecimiento de los avilesinos será hasta que se inicie el encuentro. El Inmobiliaria Antuña busca su primera victoria de la temporada y quiere que sea este fin de semana en su feudo. "Toca dar un paso adelante. A ilusión no nos puede ganar nadie, a nivel de competición puede que entren los tiros o no, pero a esfuerzo no podemos ceder", sentenció ayer el entrenador del conjunto avilesino, Juanjo García.

No ha sido una semana fácil para el equipo. "Hemos estado algo cortas de efectivos. Isis Thorpe tiene un golpe en el tobillo del último partido y está entre algodones y la junior Cristina también tiene tocada la rodilla y estas ausencias se notan en el trabajo", explica el técnico. Enfrente tendrán a un equipo recién ascendido, pero con el que no hay ninguna confianza: "El nombre de Barça ya trae de por sí a jugadoras de nivel. En sus filas no solo está Ana Boleda, sino que también tiene a Lucía, la base, que jugó en Liga 1, o la americana Dixon, gente con mucha experiencia en la categoría e incluso superior".