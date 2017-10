El equipo regresa hoy al trabajo

El conjunto langreano regresa esta mañana a los entrenamientos para preparar el encuentro de mañana ante L'Entregu. Hernán Pérez decidió dar descanso ayer a sus futbolistas. El Langreo recibe mañana a L'Entregu a partir de las 17.00 horas. Para este choque Hernán no podrá contar con Fran No ni con Calvillo. El mediocentro ve finalmente reducido su tiempo de recuperación tras no tener afectado el menisco, aunque no podrá jugar mañana en el duelo de la Cuenca del Nalón.