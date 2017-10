"Voy a jugar en el Madrid", apunta el holandés del Lyon Depay

"Creo que voy a jugar en el Real Madrid. Es mi objetivo. Eso solo lo sabe Dios, él me ayuda". Así de claro se mostró el jugador holandés Memphis Depay en una entrevista a un medio de su país en la que dejó claro cómo ve su futuro en el mundo del fútbol. Depay, de 23 años, está jugando su segunda temporada en el Olympique de Lyon de la liga francesa tras recalar en el conjunto galo durante el pasado mercado invernal. Lo hizo tras no cumplir las expectativas en el Manchester United. El holandés llegó a Old Trafford en 2015 por un coste de 34 millones de euros procedente del PSV, para luego acabar en Francia por 16 millones. Sus números son mejores que los cosechados en Manchester hasta el momento: 27 partidos entre todas las competiciones, con ocho goles y 11 asistencias.