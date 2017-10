Matador: "Me marcaron los dos descensos"

Nacho Matador regresa mañana al Hermanos Antuña vestido con la camiseta del Arenas de Getxo. El centrocampista militó en el Caudal dos temporadas, 2010-11 y 2013-14, en las que vivió momentos dulces en lo personal pero complicados en lo deportivo pues el cuadro mierense acabó descendiendo a Tercera. El ovetense es muy contundente y confiesa que "esos dos descensos me marcaron porque en el Caudal siempre me trataron muy bien, me sentí a gusto y uno más, pero no pudimos corresponder en el campo logrando la salvación".

Este fino centrocampista lleva dos temporadas en el Arenas y antes estuvo en el Marbella y la Cultural y Deportiva Leonesa tras irse del Caudal. Matador regresa al Hermanos Antuña y lo hace "muy ilusionado porque volver a Asturias siempre es bonito y más hacerlo para jugar en un campo donde todo el mundo me trató muy bien, pero el partido es complicado pues los dos nos jugamos ganar en tranquilidad". El ovetense se refiere a que Caudal y Arenas están metidos en la zona media-baja de la tabla; los mierenses con nueve puntos y los vascos con ocho. "Los dos necesitamos vencer para ir cogiendo confianza de cara a toda la temporada", apunta.

Matador conoce a la perfección al Caudal "porque siempre lo sigo a través de la prensa y porque tengo amigos en el vestuario", y destaca que "han hecho una plantilla muy buena. Creo que no pasarán problemas para salvarse, sólo que les está costando arrancar, pero estoy seguro y deseo que vayan a más y que se salven porque es un año muy bonito para Mieres y para el club al celebrar su centenario. Se merecen seguir en Segunda B".