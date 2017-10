Nadal supera a Cilic y jugará su décima final del año

El tenista español Rafa Nadal continuó con su racha de imbatibilidad y derrotó este sábado al croata Marin Cilic (7-5, 7-6(3)) en las semifinales del torneo de Shanghai (China), octavo y penúltimo Masters 1.000 de la temporada, en un exigente partido que le da acceso a su décima final del año, en la que buscará su séptimo título del año ante el suizo Roger Federer o el argentino Juan Martín del Potro.



El de Manacor arrancó con una marcha más que el croata, lento de piernas y errático con su derecha. Las bolas de 'break' fueron cayendo una tras otra desde el primer juego, pero Nadal bajaba sus prestaciones en estos momentos, algo impreciso al resto.



Las opciones de ruptura desaprovechadas por el balear, subieron la moral del superviviente Cilic, cada vez más cómodo sobre la pista y con menos problemas al servicio. La frustración de Nadal hizo el resto, y con 5-4 arriba en el marcador, el tenista de origen bosnio gozó de dos bolas de set al resto. Sin embargo, una derecha a la red y un gran saque devolvieron la tranquilidad al banquillo del español.



Con el agua al cuello, el número uno mundial recuperó su mejor versión y sacó adelante un juego en el que Cilic dispuso de una tercera opción para apuntarse el primer parcial. En una película cuyo argumento conocemos ya de memoria, Rafael Nadal se hizo fuerte en la debilidad y consiguió quebrar el servicio de Marin Cilic en el juego posterior para a continuación cerrar con su saque la primera manga.





