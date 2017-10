El Toscaf quiere reengancharse a la victoria en casa

El Toscaf Atlética quiere retomar la senda de la victoria en el partido de hoy en casa ante el Jesmon Leganés (18.00 horas, polideportivo de La Magdalena). El conjunto avilesino llega de perder en Soria y no quiere dejarse más puntos en el tintero.

Y es que, tras solo cuatro jornadas de Primera Nacional, las cosas están muy apretadas en la zona alta de la tabla y otro traspié puede suponer desengancharse de la lucha. "Los partidos en casa no podemos desaprovecharlos si queremos estar arriba. El Leganés no es un equipo que se nos dé especialmente bien, el año pasado no le ganamos ninguno de los partidos, así que tendremos que estar muy centrados", señaló ayer el entrenador del equipo, Juan Muñiz.

Para afrontar el choque, el técnico cuenta, a priori, solo con una baja, la de René, que se perdió ya el partido ante el Soria de la semana pasada. El resto de la plantilla está listo para plantar cara a los madrileños.