Burgui amenazado en Vitoria por felicitar la Hispanidad

El exjugador del Sporting, actualmente en el Alavés, Burgui ha recibido varias amenazas en la red social twitter por apoyar el Día de la Hispanidad el pasado día 12. El extremeño colgó un tuit que decía "Feliz día de la Hispanidad. Muy orgulloso de ser español" y que concluía con un "¡Viva España!", acompañado de tres banderas y una foto de la enseña española. Desde entonces, el jugador extremeño ha sido increpado por varias personas a través de la misma red social.

"Ten cuidadito por las calles de Vitoria, yo me andaría con cuidado hijodeputa. Gora Euskadi", reza uno de estos tuits amenazantes. Otros usuarios, a través de sus perfiles personales, continuaron con las afrentas y, entre otras frases, le conminan a irse fuera de la capital vasca porque "ensucia" la camiseta del Alavés. "No nos representas" es otra de las respuestas. Otros perfiles han pedido respeto para el jugador y han insistido en que las personas que amenazan al futbolista no representan a la sociedad alavesa.