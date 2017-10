Fenomenal victoria del Lealtad

Afrontaba el CD Lealtad un complicado partido frente al Real Unión Club de Irún con ocho bajas y sin ni tan siquiera poder completar la convocatoria.

No eran buenos los augurios para el encuentro pero los de Aguirre despacharon un partido espectacular. Con una concentración defensiva digna de reseñar y con las ideas clarísimas durante los 90 minutos.

Repliegue intensivo y la búsqueda de un clarividente Robert que hizo y deshizo a su antojo durante el partido.

El dominio de la pelota durante la primera parte fue claramente de los visitantes pero el Lealtad ya dejó apuntes de sus intenciones en rápidos contragolpes.

Todo cambió en la segunda mitad tras el gol de Robert en el minuto 57.

Conducción del delantero con elegancia, encara a su par y ajusta finalmente su disparo a la cepa del poste haciendo inútil la estirada de Otaño.

De aquí al final, el Lealtad manejó los tiempos a la perfección.

No solo no sufrió si no que pudo ampliar la ventaja con un Robert de dulce.

Gran victoria que permite a los maliayos alcanzar los 11 puntos y situarse en la zona media de la tabla antes de enfrentase la próxima semana al Arenas de Getxo.