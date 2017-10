El Toscaf se repone y vence ante el Leganés

El Toscaf Atlética se alzó con la victoria en casa ante el Leganés, en un partido que tuvo controlado desde el inicio, para dejar atrás la dura derrota ante el Soria de la pasada jornada. El equipo local se marchó ya en los once primeros minutos con un parcial de 7-0 y supo mantener la distancia para no pasar apuros durante el resto del choque. Gran parte de la victoria se fraguó por el trabajo del portero Coque, además de la defensa que impedía al equipo madrileño hilvanar las de ataque jugadas y lanzar con comodidad y no logró inquietar a los locales.