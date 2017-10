Oli da descanso en el Marino tras una intensa semana

El técnico del Marino, Oli, dio dos días de descanso a los jugadores que llevaron el peso de los dos últimos partidos, contra el Langreo en la final de la Copa Federación del pasado jueves, y ante el Llanes el domingo. "La gente está muy cansada tanto física como psicológicamente porque la tensión de la final se notó mucho, y estos dos días de descanso vendrán muy bien para recuperarnos de tanto esfuerzo y centrarnos en la Liga, que es lo que nos da de comer", razonó. Un grupo de seis jugadores entrenó ayer, pero son los que necesitan más trabajo físico.

Luis Morán fue el jugador luanquín que más acusó el esfuerzo y en Llanes sufrió una contractura en el isquiotibial derecho. En principio no hay rotura, pero es seguro que no estará para recibir el próximo domingo (17.00 horas) al Valdesoto en Miramar. También es duda Óscar Pérez, que está entre algodones tras sufrir una lesión similar también en el isquiotibial derecho. Los técnicos del equipo luanquín decidieron no arriesgar con él frente al Llanes y en principio estará el domingo ante el Valdesoto en Miramar.

Las otras bajas serán Omar Fernández, que sigue recuperándose de una intervención quirúrgica, y el central Alberto Saavedra, que en Llanes vio la quinta cartulina amarilla en el penalti que Davo paró al delantero llanisco Jorge Rodríguez.