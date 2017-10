Aumenta el número de lesiones de rodilla en niños, alertan los expertos

"No hay magos en la medicina. Solo curamos pacientes e intentamos ayudarles". Evita que se lo recuerden, pero a Mikel Sánchez (Vitoria, 1955) le conocen como "el mago de las rodillas". Está en Gijón gracias a Antonio Maestro, jefe de los servicios médicos del Sporting y director del "Gijón Knee Sports Meeting", congreso que reúne a los mejores especialistas en articulaciones de todo el mundo, entre los que figura el director médico y científico de la Unidad de Cirugía Artroscópica del Hospital Vithas San José de Vitoria. En su currículum, éxitos como el de rehabilitar la maltrecha rodilla de Rafa Nadal en 2008 o tratar al Rey emérito, don Juan Carlos.

"Todo se inició en Miami. Eduardo Anitua era un dentista vitoriano que estaba allí. Él me enseñó lo que era plasma rico en plaquetas, porque ya había trabajado con ello. Me tocó ser de los primeros que lo aplicamos en el mundo del aparato locomotor para el tratamiento de lesiones. Hubo una buena respuesta y un menor índice de recaída. Por eso me han llamado el 'mago de las rodillas'", explica Mikel Sánchez antes de mostrar su preocupación por temas que afectan más a lo cotidiano. "Hace veinte años era raro ver a un niño romperse el ligamento cruzado, hoy lo encuentras en chicos de 10 o 12 años. Empieza a ser un problema", advierte. Cree que la causa está en los excesos que se cometen en la formación. "Mandaría un mensaje de sensatez a los entrenadores. Queremos exigirles competir como a profesionales y esto lleva a que se lesionen como ellos". Hay también otros factores. "Las superficies sintéticas influyen. Las hay muy buenas, pero cuando económicamente no te las puedes permitir...", comenta sobre el riesgo de no invertir en unas instalaciones de calidad.

Mikel Sánchez también advierte de ciertos abusos en deportes populares como el "running". "Gente con sobrepeso y más que cuarentones empiezan a correr de repente y eso provoca muchísimas lesiones. Primero deben perder peso haciendo deporte de manera más suave. Mi consejo es combinar deporte agresivo para las rodillas, como correr kilómetros, con deportes en descarga, en gimnasio o bicicleta. Y si han cumplido los cuarenta, primero tienen que saber cómo está su corazón", detalla. En todo caso, apunta que es "el fútbol el que más lesiones provoca. Juegas con el balón en los pies cuando estamos diseñados para utilizar las manos. Las más graves, sin embargo, vienen del rugby o el esquí, por contener más energía".

El médico vitoriano mira hacia el futuro con esperanza en cuanto a la curación de lesiones complicadas como las de cartílago. "El mundo de la biología, con tratamiento con señales celulares o factores de crecimiento ha abierto las puertas a ser más optimistas", subraya, aunque lanza un mensaje de cautela. "Estamos hechos de células y matriz. El estudio de matrices artificiales, donde crezcan células cultivadas, fabricarán órganos enteros. Ése es el futuro de la medicina, pero hay que tener paciencia", apunta. Mientras tanto, disfruta de éxitos como el regreso de Rafa Nadal al número uno del tenis mundial. "Va cumpliendo años y se pega cada vez más palizas, pero nos queda Nadal para rato", concluye.