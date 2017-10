El Avilés, a dar un paso más ante el San Martín

El Real Avilés tiene una oportunidad de oro para romper su dinámica y volver a disfrutar de una victoria, algo que solo pudo hacer en una ocasión en lo que va de temporada. El conjunto blanquiazul recibe hoy en casa al recién ascendido San Martín del Rey Aurelio, pero la situación no permite la más mínima confianza: el equipo visitante no conoce todavía la victoria en la categoría y llegará con ganas de sorprender a un Avilés que no acaba de dar el paso para volver a hacerse con los tres puntos de un partido.

El conjunto blanquiazul llega de cosechar dos empates consecutivos, ante el Gijón Industrial en casa y ante el Condal a domicilio, ambos viendo portería. "Los dos puntos que hemos cosechado en los dos últimos choques se nos quedan cortos para afrontar lo que se nos vienen", señaló esta semana el técnico del Real Avilés, Iván Palacios. Poco a poco el técnico está notando que el equipo está más acoplado y espera que de una vez por todas esto se traduzca en resultados positivos para el Real Avilés.

Las lesiones siguen siendo un quebradero de cabeza para Iván Palacios, en su búsqueda de la llave de la victoria. El técnico recupera a Domínguez, Santos y Fonso que, aunque no están al cien por ciento, al menos si podrán jugar algunos minutos, y en el caso de Fonso apunta al equipo titular. Sin embargo, pierde a Pablo Tineo y a Anselm por lesión respecto al partido del pasado domingo en Noreña.

El entrenador cuenta con algunas opciones para formar el once de hoy en el Suárez Puerta, incluso con algún cambio de posición, pero todo apunta a que el entrenador optaría por colocar a Lucas en la portería; Thomas, Santa, Fonso y Vázquez, en defensa; Menéndez, Carlinos y Chus en el trivote; Cutado y Barra en las bandas y Luis Nuño en la punta de ataque. Completan la lista de Palacios, Carlos Castro y Exposito, además de los recién incorporados tras la lesión, Domínguez y Santos, y de un juvenil que completará la lista de 16 jugadores.

En el banquillo rival estará un técnico que conoce muy bien el Suárez Puerta, Chiqui de Paz. El gijonés estuvo casi dos temporadas (entre 2011 y 2013) ocupando los asientos locales en el campo avilesino como ayudante, primero, y como entrenador después, además de haber vestido la camiseta blanquiazul como jugador. Un partido, sin duda, especial para el técnico gijonés. Para buscar su primera victoria del año, De Paz cuenta con todos sus jugadores. Por lo demás, el choque entre el San Martín del Rey Aurelio y el Real Avilés nunca se había producido en liga.

Iván Palacios quiere los tres puntos no solo por cambiar la dinámica del equipo, sino también para coger confianza de cara a un tramo complicado de la liga, en el que se encontrará con el Llanes, la próxima semana, y el Langreo, dentro de tres jornadas, ambos choques a domicilio, además de con otro recién ascendido, el Valdesoto, en ese caso en el Suárez Puerta.