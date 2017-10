Ni contra el colista

"El fútbol no engaña, siempre te pone donde mereces y hoy nos ha puesto. El colista no puede ser superior que tú en tu casa". El técnico del Real Avilés, Iván Palacios, se despachó a gusto ayer tras la derrota ante el San Martín y sus palabras se pueden resumir en que alguien sobra en el equipo: "Hay jugadores que no dan el mínimo, ni lo dieron, ni lo van a dar. El club tiene que tomar cartas en el asunto. Si los culpables somos el cuerpo técnico, nos tendremos que ir; si los culpables son otros, se tendrán que ir. El Real Avilés no puede seguir así, evidententemente".

Ayer mismo, el equipo blanqiazul solo contaba con dos jugadores de campo en el banquillo, además del portero suplente. La plantilla es corta, pero, en opinión de Palacios, eso no puede ser un impedimento para solucionar un problema mayor. "Me da igual que no haya jugadores, jugaremos con juveniles o lo que podamos. Lo que no puede ser es que el mejor defensa del equipo sea un jugador del filial -Santa-", sentenció.

"Hay gente que no puede jugar en este equipo y este equipo necesita refuerzos. Otros jugadores dan todo, juegan al límite, pero con eso no nos da, esto es un equipo de fútbol, no tenis, nos falla el colectivo", explicó el técnico. Palacios matizó que la confección de la plantilla fue de circunstancias, pero, entonces, necesita refuerzos: "Sé que la situación económica del club no es fácil, pero está claro que con esto no nos llega". Y además, le duele el partido de ayer: "Cuando te falta calidad o tienes carencias hay que suplirlo con garra y a este equipo le faltó eso en muchas fases del partido".