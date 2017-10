José Alberto: "El balón no quería entrar"

"Nuestro primer objetivo es la permanencia, asentarnos en la categoría, aunque a todos nos gusta mirar hacia arriba". De acuerdo con este planteamiento formulado por el entrenador del Sporting B, José Alberto López, el filial estaría hoy un poco más cerca de su objetivo. El técnico entiende que el de ayer fue "un partido muy igualado", pero lamenta que "hay días en los que parece que el balón no quiere entrar". El entrenador del segundo equipo rojiblanco tiene claro dónde estuvo la clave del choque: "Ha sido una pena no conservar la ventaja hasta el descanso". La conclusión clara es que "sumamos un punto que nos acerca el objetivo". José Alberto se mostró muy molesto con la actuación arbitral. "Es muy fácil pitar en Mareo", lamenta al tiempo que denuncia un arbitraje "de doble rasero, tremendamente riguroso con nosotros y muy poco con el rival". En seguida matiza que "no pierder por el arbitraje, pero te lo dificulta cuando es tan sibilino". Por su parte, Joseba Etxeberría habla de "un partido muy disputado" y admite que "sabíamos a dónde veníamos".