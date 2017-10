El San Martín hunde al Avilés

El San Martín abandona la posición de colista a costa de sacarle los colores a un Real Avilés que no levanta cabeza. El partido de ayer en el Suárez Puerta fue triste desde el punto de vista local, triste por juego, triste porque volvieron a fallar atrás y triste porque apenas 200 espectadores lo siguieron desde el grada. Un San Martín necesitado de puntos no podía desaprovechar esa situación y Fredo se convirtió en protagonista marcando los tres goles de su equipo para llevarse la victoria.

A base de garra y con la picardía del delantero llegó la esperada victoria para los visitantes, la primera de la temporada, mientras que el técnico del Avilés se lamentaba de lo flojo del choque: "El Avilés no puede seguir así. Si el cuerpo técnico es el problema tendremos que irnos, pero si hay jugadores que no dan la talla para jugar con esta camiseta, se tendrán que ir ellos, me da igual jugar con juveniles".

Desde los primeros compases del encuentro, al San Martín se le vieron las ganas y se hizo con el balón, dejando al Avilés a la espera de enganchar alguna contra, como la que estuvo a punto de aprovechar Luis Nuño, que disparó demasiado cruzado. Mientras tanto, los visitantes iban dando sus avisos, obligando al portero local Lucas a intervenir en más de una ocasión.

El Real Avilés reaccionó y comenzó a tener más balón, pero fue entonces cuando los visitantes empezaron a crear peligro. El San Martín avisaba en una jugada en la que primero Lucas y después la defensa despejaban sendos tiros de Fredo y Álvaro Viña. Poco después llegó el gol, en el 43: en un mal despeje, Lucas sale en falso, el balón le cae a Vicente, que ve a Fredo solo para disparar a placer.

El conjunto local salió en la segunda parte dispuesto a enmendar el error y en el 52, Luis Nuño hizo de las suyas y, solo, mandó a la red el balón tras un buen pase de Fonso. Pareció un espejismo. A unos pocos minutos locos tras el tanto del empate, le siguió un monólogo del San Martín. En el 70, Bamba bota una falta para que Fredo, de cabeza y ajustado al palo, volviera a adelantar a los suyos.

Pese al dominio visitante, el blanquiazul Santos tuvo en sus botas la opción de volver a colocar el empate, pero el defensa Bylly sacó el balón en la línea de gol. Cinco minutos después, el San Martín remató al Avilés con el tercer tanto de Fredo, en otro fallo de la defensa local: Santa le regala el balón y Lucas se queda a medio camino para que el delantero se marcara una bonita vaselina.

El Avilés no andaba y muestra de ello es que, en los últimos diez minutos, fue el San Martín el que parecía que quería otro gol, un extra que el equipo necesita para intentar salir del pozo. Tanto es así que ahora mismo, el San Martín sigue en descenso, pero empatado a puntos con el propio Avilés, que marca la posición de permanencia.