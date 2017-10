La Copa que le falta a Zidane

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró que no se toma como algo "personal" ganar la Copa del Rey, el título que se le escapó el año pasado y que tampoco ganó ninguna vez como jugador, y dejó claro que, antes de debutar hoy ante el Fuenlabrada (21.30, Gol), que la competición les "interesa" y que cuando uno se pone "la camiseta de este club es para ganar".

Sin Keylor Navas, Carvajal, Kovacic y Bale, lesionados; Theo, sancionado; Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo como primeros descartes con unas mini vacaciones concedidas por Zidane, el técnico madridista hará oficial hoy mismo el resto de descartes por decisión técnica. Titulares como Marcelo, Kroos o Benzema pueden ser los únicos que tengan minutos.

Zidane recibió el lunes el premio 'The Best' al mejor entrenador, señaó que "hemos ganado muchísimas cosas con este grupo y estoy contento. Entienden que me lo merezco", apuntó. Sobre si se consideraba el mejor entrenador del mundo contestó: "Mi respuesta sigue siendo no. Si yo dentro de 10 años sigo ganando, a lo mejor te diré igual".

El francés entiende que le faltan aspectos relacionados con "todos los conocimientos de táctica, preparación física y todo lo que es preparar un equipo. Yo tenía 34 años en mi último año aquí y quería seguir aprendiendo. Cada uno en su trabajo puede mejorar, quien quiere aprender es una forma de humildad. Uno que dice que entiende de todo está jodido, no va a progresar seguro".