El líder desarma al Caudal

El Caudal no superó la prueba ante el líder. Los mierenses se vieron superados por un Mirandés que dejó el encuentro sentenciado en la primera mitad y que en la segunda supo marcar el ritmo del choque para hacerse con el triunfo en el Hermanos Antuña. La mala suerte se cebó con los mierenses en momentos clave del encuentro y los de Paco siguen sin sumar por cuarta jornada consecutiva.

El partido resultó entretenido durante los primeros compases de juego. Los dos equipos salieron volcados al ataque y el Caudal tuvo la primera aproximación de peligro con un disparo de Alberto Gómez que detuvo magistralmente Limones. Sin embargo, el travesaño evitó el primer gol del Mirandés minutos después. Eloy Gila cabeceó al larguero y después Yanis remató fuera con toda la portería libre.

No se hizo esperar el tanto del Mirandés. A los once de juego, Yanis recogió un esférico en el área tras un centro lateral que la defensa mierense fue incapaz de despejar. Su disparo, ajustado al palo, batió a Rabanillo. Otro fallo en defensa de los caudalistas a punto estuvo de causar un disgusto, pero el disparo de Borja se fue elevado.

A los 31 minutos del choque, una acción a balón parado significó el segundo de los rojillos. El centro de Romero fue rematado en el área por el experimentado central Melli, uno de los mejores del encuentro. Con el 0-2, el choque se ponía cuesta arriba, pero el Caudal tiró de casta y orgullo entonces. Poco tiempo transcurrió hasta que Alberto Gómez recortara distancias. El mediocentro limpió de telarañas la escuadra de la portería defendida por Limones con un gran disparo desde la frontal.

El tanto llenó de moral a los de Paco, que se lanzaron a por el empate sin miramientos. Sin embargo, cerca del descanso, un grave error de Rabanillo, a quien se les escapó el balón, le costó el tercero a los mierenses. Diego Cervero, un depredador del área, capturó el rechace y batió a los mierenses. Borja Prieto, en la última acción de la primera parte, pudo recortar distancias, pero su chut se fue fuera.

En la segunda parte, el Caudal controló la posesión del balón. La entrada de Javi Sánchez dio más profundidad a los mierenses por la banda, pero las ocasiones no se materializaron. Iker Alegre, Adrián Llano y Borja Navarro dispusieron de oportunidades para recortar distancias. Sin embargo, el Mirandés supo manejar a la perfección los tiempos del encuentro. Y es que los rojillos, aunque no se prodigaron en exceso por los dominios del área de Rabanillo, no vieron peligrar en exceso el resultado.

El 1-3 hunde aún más al Caudal en la tabla clasificatoria. Los mierenses son ahora penúltimos, con nueve puntos en su casillero. Las victorias de Amorebieta y Leioa y el empate del Vitoria alejan la permanencia, que ahora se sitúa a dos puntos.

Los mierenses, con cuatro derrotas consecutivas, tratarán de revertir la racha pasado mañana. El equipo de Paco Fernández visita a un Sporting B en racha. El duelo regional, que se disputará en el campo Pepe Ortiz de Mareo, dará comienzo a las doce de la mañana.