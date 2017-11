Urgencias en el Bernabéu

El Madrid busca hoy la reacción a su crisis de resultados ante Las Palmas, un rival propicio que acumula seis derrotas consecutivas. El Bernabéu, por tanto, acogerá un duelo marcado por las urgencias: los blancos no quieren alejarse más del líder Barcelona y los canarios quieren tomarse un respiro. Pako Ayestarán puede ser destituido si su equipo pierde hoy en Chamartín.

En el momento más bajo de "era Zidane", el Madrid afronta uno de esos duelos peligrosos: tiene poco que ganar y mucho que perder. El entrenador galo alineará, salvo sorpresa, un once con novedades, como Marco Asensio, y regresará al dibujo 4-3-3, con Benzema en punta de ataque y Ronaldo y Asensio partiendo desde los costados. Isco también apunta a titular.

No tiene margen de error el Madrid, que la próxima jornada encara el derbi madrileño y su primera visita al Wanda Metropolitano. La irregularidad liguera se trasladó el miércoles a la Liga de Campeones. Impotencia en Wembley ante un Tottenham que le superó en todos los terrenos. Ese duelo dejó jugadores señalados y Zidane medita cambios, retoques en su once.

"Podemos cambiar y jugar de muchas maneras. Con 4-3-3, 4-4-2, en rombo. Hay muchos dibujos que no van a cambiar lo que tenemos que hacer en el campo. No depende del dibujo y no voy a cambiar por perder dos partidos ni por lo que digan algunos, si no por lo que necesitamos para ganar el partido", manifestó ayer Zidane, siempre enigmático sobre sus planes para los partidos. Theo puede ser titular en el lateral izquierdo y Llorente puede ser la gran sorpresa en el centro del campo, en vez de Casemiro.

Ayestarán podría optar en Las Palmas por un cambio de sistema: jugar con tres centrales, reforzar el centro del campo y dejar a Calleri como jugador más adelantado, apoyado principalmente por la potencia de Vitolo desde la banda izquierda. Además de Viera, son baja por lesión Alen Halilovic, Oussama Tannane, Aythami Artiles y Tana. El año pasado, Las Palmas arrancó un punto en Chamartín.