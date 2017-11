Manu Guerreiro y Paula Herrero triunfan en casa

Manu Guerreiro y Paula Herrero, avilesinos y del Oriente Atletismo de Llanes, se proclamaron vencedores de la XXXI media maratón de Avilés que se disputó ayer con cerca de 600 participantes sobre un circuito urbano y con lluvia intermitente. Completaron el podio Raúl Álvarez Bengoa (Gijón), ganador el pasado año, y el corverano Esteban Tejedor (Oriente Atletismo) en hombres; y María Quintela (Oriente Atletismo) y Miriam García (Celtas Cojos) en mujeres. El club llanisco fue el gran protagonista porque ocupó cuatro de los seis puestos de podio.

Los dos favoritos empezaron la batalla desde los primeros metros. Álvarez Bengoa marcó un buen ritmo durante toda la prueba mientras que Manu Guerreiro fue mejorando a medida que pasaban los kilómetros. La victoria se decidió en el último kilómetro al aprovechar el avilesino su mayor velocidad para entrar en solitario en meta. Su pugna propició una carrera rápida, tanto que ambos hicieron marca personal. Guerreiro paró el crono en 01:07:34 y Álvarez Bengoa en 01:07:46. El vencedor acabó eufórico. "Era un test para el maratón de Valencia y seguro que allí pagaré el ritmo, pero quería ganar y me motivó la posibilidad de batir mi marca", explicó. Álvarez Bengoa, por su parte, lamentaba haber perdido la carrera en los últimos metros. "En el último kilómetro siempre me pongo nervioso, me agarroto y se me escapa la victoria. Es mi coco". Paula Herrero, triatleta de distancias cortas, ganó en su debut en la distancia. "No sabía cómo iba a responder, pero me enganché a un grupo de chicos que me ayudaron muchísimo y al final me animaron a tirar para bajar de la hora y media", comentó. La gijonesa Ana María Baizán entró tercera, pero fue descalificada porque corrió sin dorsal al haberlo dejado olvidado en el coche.