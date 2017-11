La RFEF y Adidas desligan la camiseta de la política

La marca deportiva Adidas y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han emitido un comunicado conjunto para aclarar la polémica surgida con el lanzamiento de la nueva camiseta de la selección española, asegurando que está "fuera de cualquier connotación política".



Adidas, que lleva 30 años vistiendo a la selección española, recordó que su intención con este diseño es "no olvidar las colecciones más icónicas", como es el caso de esta nueva camiseta, que "rinde homenaje a una de sus elásticas más famosas, utilizada en la Copa del Mundo de Estados Unidos en el año 1994".





La Roja ????

Introducing the @SeFutbol 2018 @FIFAWorldCup Home jersey.

Exclusively available now: https://t.co/ABsFNPFGjM#HereToCreate pic.twitter.com/7aBsawejpY