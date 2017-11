En directo: GP de Abu Dhabi, última carrera del Mundial

El piloto el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) sale desde la pole en la carrera del Gran Premio de Abu Dabi, que clausura el Mundial de Fórmula 1, mientras que los españoles Fernando Alonso (McLaren) y Carlos Sainz (Renault) salen undécimo y duodécimo, respectivamente.



En medio del ocaso en Yas Marina, las 'flechas plateadas' iniciaron ayer dominando en la Q1 por delante de los Ferrari. Si el campeón del mundo Lewis Hamilton mandaba en los primeros minutos, su compañero de equipo, Valtteri Bottas, cerraba la primera tanda con el tiempo de referencia.



Mientras, los franceses Romain Grosjean (Haas) y Pierre Gasly (Toro Rosso), el alemán Pascal Wehrlein (Sauber), el sueco Marcus Ericsson (Sauber) y el neozelandés Brendon Hartley (Toro Rosso) se quedaban fuera a las primeras de cambio.



Tanto Sainz como Fernando Alonso conseguían superar el primer corte con el undécimo y el duodécimo crono, respectivamente, pero la suerte no se iba a mantener durante la Q2. Así, durante los siguientes minutos, ambos se despedían de la competencia, aunque permutando sus posiciones. De esta manera, el madrileño se quedaba fuera de la Q3 por primera vez desde que está en Renault.



Mientras, el asturiano era desposeído de la última plaza para la tanda definitiva por el brasileño Felipe Massa (Williams), que en su última carrera en la Fórmula 1 saldrá desde el 'Top 10' de la parrilla.



Hamilton avanzó con la mejor marca a la Q3, pero, Bottas amenazó con arrebatarle el privilegio de salir desde la primera plaza. Aunque el inglés, en su última vuelta, fue más rápido en los dos primeros sectores, no consiguió mejorar el crono y no pudo impedir la 'pole' del escandinavo.



En la segunda fila de la parrilla saldrán el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), tercero y cuarto respectivamente, mientras que el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), quinto, y el holandés Max Verstappen (Red Bull), sexto, coparán la tercera línea de salida.





Alonso: "El 'feeling' ha sido bueno"

Alonso declaró en el circuito de Yas Marina que entre el décimo y el undécimo puesto prefiere éste,"El 'feeling' ha sido bueno, al final hemos hecho una buena crono, el coche se ha comportado bien todo el día, fuimos séptimos y octavos en el tercer entrenamiento libre; y, después, en la crono undécimo y decimotercero, esta visto que los otros motoristas", explicó el doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault)."Entre acabar el diez y el once, prefiero el once, por elegir neumáticos. Ojalá podamos coger puntos desde esa posición", declaró al canal de televisión Movistar F1 Alonso, que cree que será muy importante hacer una buena salida este domingo en Abu Dabi ."Sobre todo hay que ver qué neumáticos ponemos para pasar esa primera vuelta.y debo pasar bien la primera vuelta para después atacar y poder coger puntos", opinó."Supongo que afectará los neumáticos que pueda elegir para salir, los ultrablandos son los que mejor van tanto en crono como en carrera y si sales con los morados pues veremos cuando podemos parar", concluyó Alonso.