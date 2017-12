El portero campeón de la Premier, con la iniciativa del asturiano Juan Mata

Paso a paso, la iniciativa solidaria de Juan Mata va ganando adeptos. El último en sumarse y donar el 1% de su salario a casuas sociales ha sido el portero del Leicester City, Kasper Schmeichel. El meta del último y sorprendente campeón de la Premier ha querido unirse a esta iniciativa impulsada por el internacional asturiano y por Common Goal.

El jugador de 31 años es el primer danés en comprometerse con el movimiento y el quinto de la Premier League en hacerlo. Se une al propio Juan Mata (Manchester United), Alfie Mawson (Swansea), Charlie Daniels (Bournemouth) y Bruno Saltor (Brighton and Hove Albion), que anunciaron su compromiso desde que el proyecto vio la luz en agosto. "La primera vez que supe algo de Common Goal fue a través de Juan Mata y sabía que iba a ser algo que me iba a interesar", dijo Schmeichel. "Uno de mis grandes objetivos es no ser recordado sólo como futbolista. Cuando me retire, me gustaría seguir esta línea de trabajo y ayudar a mejorar la vida de millones de personas menos afortunadas que yo. De hecho, mi mujer y yo hemos desarrollado una organización benéfica en Dinamarca —Fodbold Fonden—y ahora, a través de Common Goal, tengo la gran oportunidad de ayudar a gente de todo el mundo también".

Schmeichel asegura que sentirse parte de un equipo como Common Goal fue lo que le acabó de convencer para unirse al movimiento. "Desde que empecé a jugar al fútbol, el denominador común ha sido siempre el trabajo en equipo y la unión", recalca. "Eso es lo que te ayuda a lograr tus objetivos. Ser parte de Common Goal es una gran oportunidad para mí, ser parte de un equipo diferente usando nuestra influencia en la cancha para construir algo fuera de ella".

El ovetense Mata, que centró la atención mundial cuando lanzó Common Goal en el inicio de la temporada 2017/18, está encantado con la llegada de Schmeichel al movimiento. "Kasper ha sido fundamental en grandes logros colectivos como son el título de Premier League con el Leicester y la clasificación de Dinamarca para el Mundial el mes pasado", afirma. "Él viene con una gran mentalidad colectiva y encaja perfectamente en lo que estamos tratando de lograr". Common Goal tiene ahora 32 futbolistas de todos los continentes, además de un entrenador, Julian Nagelsmann (Hoffenheim) y el presidente de la UEFA Aleksander ?eferin, que se incorporó la semana pasada en un día histórico para el movimiento.