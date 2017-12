La operación salida, activa

El Caudal ya ha comunicado a los seis jugadores con que no cuenta Josu Uribe que se busquen equipo. La directiva mierense ha hablado con Bussman, Bonaque, Pacheco, Ríchard, Javi Sánchez y Thaylor para avisarles que se busquen una salida pues no entran en los planes del técnico caudalista para afrontar el reto de la salvación en la segunda vuelta activando la reforma del plantel blanquinegro.

Nada más concluir el último encuentro del año, Josu Uribe avanzó que "este equipo tiene que girar, no seré yo el que lo decida sino que ha sido el fútbol" y avanzó que el Caudal necesita "traer gente" y el perfil es claro: "jugadores con velocidad y capacidad de desequilibrio". Para poder hacer esto, el Caudal necesita dejar salir jugadores pues no tenía fichas libres para mayores de 23 años. No tenía porque la decisión de Armando Invernón de dejar el club por motivos personales abre una opción a la entidad para reforzarse cuando en el mes de enero se abra el mercado invernal.

El Caudal ha activado la operación salida ya que Josu Uribe quiere comenzar a trabajar el próximo martes 26 de diciembre con los jugadores con que cuenta. Es decir, el técnico quiere que estos seis que no entran en sus planes, a ser posible, ya tengan una salida y cuanto antes mejor. Bajo esta prerrogativa el presidente, Roberto Ardura, han comenzado las negociaciones y la primera parte ha sido comunicar a los seis jugadores que no cuenta con ellos.

Activada la operación salida el club mantiene varios frentes. El jugador más codiciado, a día de hoy, es Thaylor. El vasco cuenta con varias propuestas pero el que mayor interés ha mostrado en fichar al delantero es el Unionistas. El equipo salmantino que entrena el asturiano Jorge González rojo "Astu" ve en el delantero una pieza clave para su proyecto de llevar a los castellanos a Segunda B.

Otros jugadores con "novias" son Javi Sánchez y Ríchard. Ambos cuentan con buen cartel en Tercera División y han sido varios los equipos que han mostrado interés en saber la situación de los veteranos entre ellos un Langreo que vería con buenos ojos hacer con ambos pero más con el delantero quien cubriría la baja de larga duración de Álvaro García.

Casos más complicados son los de Bussman, Pacheco y Bonaque quienes buscan una salida. La posible baja del meta hace que el Caudal busque portero en el mercado y uno de los que suena es el cántabro Óscar Santiago quien se está sin equipo y se entrena con la Gimnástica de Torrelavega. El meta ya sonó en verano tras su paso por Racing de Santander, Celta B o Balompédica Linense.