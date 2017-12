La "San Silvestre" de Oviedo, sin convenio a 8 días de la prueba

A la "San Silvestre" de Oviedo, "la de más solera del Principado", según sus organizadores, le está costando este año arrancar. El Ayuntamiento ovetense todavía no ha aprobado el convenio acordado con el Club Atletismo Oviedo, entidad organizadora de la cita, que se celebra dentro de ocho días y que ya tiene inscritos a más de 3.600 corredores. La luz verde a ese convenio, que es el único trámite que falta para tener todos los papeles en regla y que incluye básicamente la subvención al club organizador, tenía que haber llegado ayer por la mañana en la Junta de Gobierno que el tripartito local (Somos, PSOE e IU) celebra cada viernes en el consistorio. Sin embargo, el documento no llegó a la Junta por un "problema leve", según fuentes municipales, lo que causó "extrañeza" en el Ayuntamiento.

Consultado anoche por este periódico, el concejal de Deportes, Fernando Villacampa (Somos), admitió que el convenio todavía no había superado su tramitación administrativa, pero garantizó que será aprobado la semana que viene y que la disputa de la cita no corre ningún peligro. "La carrera se celebrará con normalidad y sin problemas porque hay plazo suficiente", dijo Villacampa, que no descartó que el gobierno recurra a una Junta Extraordinaria y urgente a mitad de la semana que viene, el martes o e miércoles, para dar de paso el trámite. Otra opción sería esperar al viernes 29, dos días antes de la cita.

El convenio con el Club Oviedo Atletismo inició hace varias semanas su proceso de tramitación ordinaria, pero desde el área de Intervención del Ayuntamiento se hizo una serie de requerimientos que retrasaron su trámite. Uno de esos requerimientos tuvo que ver con una memoria justificativa. "Intervención devuelve los convenios y los contratos de manera habitual. Está todo cerrado y no va a haber ningún problema para la disputa de la carrera", insisten otras fuentes del equipo de gobierno. La prueba dará comienzo a las 18.30 horas desde la ovetense plaza de la Escandalera.