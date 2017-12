El Ayuntamiento se impone 4-3 a los periodistas

Por segundo año consecutivo, el equipo conformado por los empleados municipales del Ayuntamiento de Gijón, derrotó al combinado de periodistas gijoneses, en el tradicional encuentro de confraternización que se celebra cada año con motivo de las fiestas navideñas en el campo número 1 de la Escuela de Fútbol de Mareo.

El resultado final, 4-3 a favor del combinado consistorial, refleja lo que fue el encuentro: un partido disputado en el que los periodistas, que siempre remaron a contra corriente, estuvieron cerca de conseguir el gol que hubiese supuesto un meritorio empate en el marcador.

Los locales, que siempre fueron por delante en el marcador, llegando a ponerse incluso 4-2, hicieron valer sus refuerzos de última hora en el mercado invernal. Los fichajes otorgaron al combinado consistorial la manija del juego, aumentando la calidad en la parcela ancha, que hizo que el equipo se moviera con soltura. Dos extremos pegados a las bandas y un delantero que anotó un hat-trick y sirvió otro gol en bandeja, hicieron el resto para que los empleados municipales se alzasen con la victoria.

El primer gol rojiblanco llegó fruto de un pase filtrado entre los dos centrales visitantes, que el delantero, gran estrella del encuentro, definió a puerta vacía. El empate de los periodistas, mediada la primera parte, dejó a las claras cuáles eran sus armas: balón al piso, combinaciones rápidas entre los centrocampistas que aportaban ese punto diferencial, y definición de César, que también haría el segundo.

Al descanso se llegó con 2-1 a favor del Ayuntamiento, tras un gol en las postrimerías de la primera parte. En la segunda, para contrarrestar las acometidas locales, el combinado periodístico dispuso una defensa adelantada, tirando la línea del fuera de juego cerca de sus centrocampistas. Un plan que se vio recompensando con el mejor gol de la mañana, con una gran definición de César, que superó en vaselina al portero local. La alegría fue efímera ya que en los siguientes minutos el delantero centro rojiblanco anotó dos tantos más, fruto de su brega y calidad, que pusieron el 4-2 en el marcador.

Un resultado que no hizo que los periodistas bajasen los brazos, sino que se lanzaron en tromba a buscar la igualada. Un error defensivo en la salida del balón permitió plantarse solo frente al portero a Víctor, que definió a placer. 4-3 en el luminoso y aún una docena de minutos por delante. El zafarrancho de combate periodístico no dio su fruto hasta el último minuto del encuentro cuando colgaron una falta lateral al corazón del área, donde se sucedieron los agarrones que derribaron al delantero visitante Dani. Los periodistas protestaron sin éxito un más que posible penalti pero el árbitro no lo concedió. No había tiempo para más, "que hay que marchar a ver El Clásico". Tras el partido, concejales, periodistas, trabajadores municipales y jefes de prensa, se fundieron en abrazos, despidiendo el encuentro hasta el próximo año donde los periodistas buscarán romper la racha consistorial.