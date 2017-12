La historia se repite

Un año después volvió a repetirse la historia en la carrera de Nochebuena con los triunfos de Youssef Benkert (Gijón Atletismo) y Beatriz Álvarez (Universidad de Oviedo). Ambos atletas fueron los más rápidos en una carrera que registró un récord de participación con 3.000 atletas.

La prueba absoluta, de 5 kilómetros y que contó con 2.200 participantes, estuvo marcado por el altísimo nivel y por el gran registro marcado por el vencedor, que bajó de la barrera de los quince minutos al firmar un gran 14.51 minutos. Benkert se exprimió al máximo para encaminarse en solitario hacia el triunfo por delante de su compañero Raúl Álvarez Bengoa (15.02 minutos) y del poderoso Mohamed Bakali (15.14 minutos), que disputó la carrera completamente disfrazado de Papa Noel. "Quise poner la carrera más dura desde el principio, me veía fuerte y quería coger sensaciones", indicó.

No le fue a la zaga la gijonesa Beatriz Álvarez que hizo también un gran tiempo con 16.01 minutos y siendo en la línea de meta no solo la más rápida de su categoría sino que llegó en la decimotercera plaza en la general. La joven Mariam Benkert no pudo hacerle frente, pero logró una gran segunda posición con 17.18 minutos, mientras que Ana Junquera completó el podio con 17.36 minutos. "Correr aquí es un clásico, desde que empecé a competir desde pequeña venía esta carrera, jamás me la perdí, es una competición increíble", aseguró.

El resto de vencedores de la las distintas categorías fueron los siguientes: Diego Rivero y Mariam Benkert (sub 16), Alejandro Onís y Sara Isabel García (sub 18), Diego Menéndez y Tania Álvarez (sub 20), Youssef Benkert y Ana Junquera (sub 23), Aurelio Díaz y Samira Mhamdi (veteranos 1), Carlos García y Mónica Arias (veteranos 2), José Luis García y Milagros Álvarez (veteranos 3), Andrés Morilla y Yoyi Fernández (especial). Además también tuvo lugar la carrera de las categorías inferiores con los siguientes vencedores: Beltrán Alonso y Anelie Vallejo (minibenjamines), Saúl de León y Nora Díaz (sub 10), Aarón García y Lucía García (sub 12), Helena Mulu Cosío y David Fernández (sub 14). Todos los participantes recibieron en la línea de meta, como ya es tradicional, un Papa Noel de chocolate para endulzar la competición.