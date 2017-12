Javi Sánchez: "No hablé con nadie del club"

El Caudal regresó ayer a los entrenamientos tras el parón navideño. Los mierenses se enfundaron el mono de trabajo por primera vez desde que el club comunicó a varios futbolistas de la plantilla que no cuenta con ellos de cara a la segunda vuelta. Todos estos jugadores, a excepción del lesionado Pacheco, estaban ayer sobre el césped del Hermanos Antuña. El entrenador del equipo mierense, Josu Uribe, fue claro antes de comenzar la sesión de trabajo. "Hemos hecho una reconstrucción de todo esto, el club la necesita", aseguró. El técnico caudalista explicó la secuencia de los hechos acerca de los descartes del club. "El lunes tras el encuentro frente al Amorebieta se dio una lista con los que el Caudal no cuenta y se trató la posibilidad de incorporar jugadores, sin eso es inviable que el Caudal pueda salvarse", dijo.

Uribe destacó que "estamos con las salidas y las llegadas y esta semana va a haber movimiento" y fue tajante. "No soy yo quien saca a los jugadores, es el fútbol el que indica que esto no va, llevamos ocho goles a favor y doce puntos y es necesario darle un giro a la situación". Respecto a la salidas de jugadores, el entrenador apuntó que "hay gente que sabe que no se cuenta con ellos y tienen que irse a otro lado, es ley de fútbol y es lo mejor para ellos y para el equipo, ojalá todo llegue a buen puerto lo antes posible". También se pronunció respecto a las incorporaciones. "Hay que buscar jugadores que eleven el nivel de la plantilla, gente competitiva, intentaremos que algunos sean asturianos, pero es difícil", afirmó.

Thaylor se ve fuera

El delantero Thaylor es uno de los jugadores que no seguirá. "Hace unos días el club me dijo que no contaba conmigo, es decisión del entrenador y el fútbol es así", dijo. Para Thaylor, que tiene varias ofertas -entre ellas el Unionistas de Salamanca-, no es un fracaso. "Individualmente no estoy decepcionado, pero no hemos tenido suerte. A mí se me ha señalado y por eso se ha tomado esa decisión", dijo.