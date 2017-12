El presidente del Athletic cree que Kepa puede renovar

El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, se ha mostrado este miércoles dispuesto a "agotar las posibilidades" de que Kepa Arrizabalaga renueve por el club bilbaíno, aunque ha asumido que el hecho de que desde el 1 de enero el meta internacional pueda negociar de manera oficial con otro equipo da una nueva dimensión al asunto.

En una rueda de prensa en las que ha tratado los temas de actualidad de la entidad bilbaína, Urrutia ha desvelado que ambas partes llegaron "hace un mes a un punto de encuentro" tras el cual el club está a la espera de la decisión del jugador.

También ha explicado que las negociaciones con Kepa han sido "un proceso de 15 meses de manera ininterrumpida y continuada", desde que el meta de Ondarroa "no era titular" y en la que cree que el club ha llegado "detectar lo que quería la otra parte".

"Seguimos hablando y no hay ninguna puerta cerrada y no sé si va a decir que sí o que no. Ahora lo que hay que hacer es dar un paso más", ha dicho, recordando el caso de Fernando Llorente, que no renovó por el club vasco tras una también larga negociación.

En ese sentido, ha asegurado que ni "con el entorno del jugador ni por supuesto con el Real Madrid", el equipo del que se dice que está interesado en fichar a Kepa, "ha habido ningún acercamiento de ninguna clase" para hablar de la opción de un traspaso.

En esta cuestión, ha recordado que el que preside "no es un club vendedor" y para que un jugador con contrato se marche a otro equipo lo que tiene que ocurrir es que "tiene que quererlo y depositar la cláusula" de rescisión. Que en el caso de Kepa no es pública pero se habla de 20 millones de euros.

En contraposición al asunto Kepa, Urrutia ve las palabras de Iñaki Williams de la semana pasada sobre que en breve podría haber acuerdo para una renovación del delantero bilbaíno porque el Athletic es su "casa" y donde quiere "estar" como "un mensaje de tranquilidad" de cara al futuro del jugador, que ahora tiene contrato hasta 2021 con una cláusula de rescisión de 50 millones.

"Es un buen gesto que diga que esta es su casa y que quiere estar aquí", ha apuntado, recordando que, a su juicio, para que el Athletic perviva con su filosofía de jugar con la gente de la tierra, "el jugador tiene que cerrar el círculo" y renovar cuando le propone el club.



El fichaje del hijo de Guerrero por el Madrid

Urrutia también ha asegurado que "no es cierto" que el Athletic no se haya interesado por incorporar al hijo del legendario Julen Guerrero, Julen Jon un chaval de 13 años "que apunta mucho" y que ha fichado por el Real Madrid.

Al respecto recordó que Guerrero le aseguró "este verano" a José María Amorrortu, director deportivo del Athletic, que "no tenía intención de mover la familia a Bilbao a corto plazo".

Sobre la trayectoria del primer equipo rojiblanco, ha dicho que ve al equipo de José Ángel Ziganda "buscando" el juego y los resultados que le han permitido "jugar cinco años en Europa", algo que cree que se debería valorar porque "es muy difícil".

"Este equipo puede jugar bien y si no es así puede sacar los partidos de otra manera. Lo importante es que seas competitivo", ha considerado, apuntando también que ve a Cuco "preocupado" y "ocupado" en sacar al equipo adelante y "peleón" como también eran sus dos anteriores entrenadores como presidente, el argentino Marcelo Bielsa y su "amigo" Ernesto Valverde.

Urrutia no ha querido desvelar nada al respecto de dos jugadores que ha seguido el Athletic, Igor Ángulo, delantero bilbaíno salido de la cantera de Lezama que está haciendo una gran temporada en Polonia a pesar de sus ya casi 34 años, y Cristian Ganea, jugador de banda izquierda de 25 años e internacional con Rumanía, donde juega ahora, pero criado en el fútbol vizcaíno.

Y tampoco ha querido adelantar si tiene pensado o no presentarse a las próximas elecciones en busca de un tercer mandato. "No estoy centrado en eso sino en intentar que el Athletic sea mejor cada día. Lo que no tengo es intención de aferrarme a ninguna silla", ha apuntado.