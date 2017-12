Uribe: "Hay gente que sabe que tiene que irse"

El atacante del Caudal, Javi Sánchez, se pronunció ayer antes del entrenamiento acerca de su futuro. El jugador caudalista destacó que "hasta el momento no hablé con nadie del club, estuve toda la semana de vacaciones, sé que existe una lista con jugadores con los que el Caudal no cuenta, pero yo no hablé con nadie".

El futbolista del equipo mierense admitió que "llevo aquí muchos años y no tengo ningún problema" y aseguró que "tengo contrato hasta el próximo 30 de junio, la solución es hablar y si hay un acuerdo, bien, y si no cumpliré mi contrato hasta el 30 de junio". Para el futbolista ovetense, que llegó al Caudal en la temporada 2011-12, procedente del Covadonga, "no tengo noticia oficial por parte del club y tengo contrato en vigor, lo primero que tienen que hacer es comunicarme algo y si llegamos a un acuerdo, bien, depende de ellos".

Al jugador del equipo mierense, le daría pena abandonar el club en esta situación, inmerso en puestos de descenso. "Llevo mucho tiempo en el club y a nadie le gustaría irse en esta situación, pero el fútbol es así y el tiempo dará o quitará la razón".