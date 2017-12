El Marino busca un defensa en el marcado

El presidente del Marino de Luanco quiere traerse un refuerzo al equipo en este mercado invernal. La campaña del conjunto azulón está siendo para enmarcar, pero la lesión de Viesca, que tuvo que pasar por quirófano hace un mes para operarse del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, le tendrá fuera de los terrenos de juego durante meses y eso merma las opciones del técnico Oli en la defensa.

El club cuenta solo con seis jugadores para la defensa contando con Viesca, que juega como lateral izquierdo. Ahora mismo, el equipo solo cuenta con un lateral para cada banda, Borja por la derecha y Guaya por la izquierda, además de tres centrales, Pantiga, Saavedra y Trabanco, con lo que la lesión de uno de ellos complica mucho la alineación. Durante estas semanas, desde la lesión de Viesca, en una ocasión el técnico tuvo que hacer encaje de bolillos, retrasando a Iván Fernández al lateral izquierdo, ya que tampoco contaba con Guaya para ocupar la posición. Otra variante la pondría Pantiga que en pasadas temporadas jugó en ocasiones de lateral derecho improvisado, pero más en caso de una lesión o una expulsión durante el partido que como lateral titular.

Así el presidente del club estaría buscando a un jugador polivalente, principalmente para los laterales de la zaga. "No tenemos prisa, el presupuesto es apretado y queremos ver que opciones tenemos", señalaba ayer Gallego, que afirma que no tiene avanzada la negociación con ningún jugador en concreto. Y es que el dirigente no es muy amigo de los refuerzos invernales por el límite de recursos, aunque siempre acaba encontrando algún "caballo blanco" que llega en enero.

En esta ocasión se trata de adelantarse a un problema que es muy probable, una tarjeta o una lesión puede llegar en cualquier momento y el líder de la clasificación no quiere ceder ni un punto. El objetivo de ser campeones de liga hace que el club tenga que mejorar la excelencia, porque excelente ha sido la primera vuelta de los mirinistas, que no cedieron ninguna derrota en lo que va de liga y han batido el récord histórico de puntos del club en Tercera.

El equipo se encuentra esta semana de vacaciones y cuando regresen el día 2, la plantilla podría encontrarse con un nuevo compañero. El primer partido que disputarán en el 2018 será en el campo de L'Entregu y ya tiene horario, el domingo 7 de enero, a las 12.15 horas, un choque en el que intentarán quitarse la espina del 1-1 en Miramar.