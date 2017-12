Tejero, condenado a dos años de cárcel por una estafa empresarial

El empresario José María Tejero, presidente del Avilés, ha sido condenado a dos años de cárcel por un delito de estafa agravada, en una sentencia de la sección 2 de la Audiencia Provincial, además de a una multa de 10 meses (2.400 euros) y a que indemnice por una cantidad pendiente de establecer -aunque rondaría los 400.000 euros-, en concepto de responsabilidad civil, a la empresa que le denunció por irregularidades en la venta de unos terrenos vinculados a dos gasolineras. Contra la sentencia, hecha pública ayer, cabe recurso en un plazo de diez días. Los tres jueces de la sala consideran probados los hechos presentados por la acusación sobre la venta, en la que Tejero era el representante legal de "Team Inmobiliaria", la vendedora, basando la estafa en dos razones principales.

Primera estafa. Por un lado, "el acusado faltó a la verdad ocultando a la parte compradora, 'Canivell y Fernández SLU', la modificación a la baja de una parte de los cánones variables operada mediante escritura pública de 3/12/01 sobre una de las fincas", es decir, que ocultó que en el momento de la venta los nuevos dueños recibirían menos dinero del que tenían previsto. Mediante estos cánones, que datan de 1999 y duran hasta 2028, la empresa propietaria de los terrenos, a cambio de ceder la parcela a una empresa petrolera para construir una gasolinera, tiene derecho a una cantidad variable de 1 peseta por cada litro de combustible que se venda en ella con un mínimo de tres millones de pesetas anuales (18.030 euros).

Según los jueces Tejero sabía que en el caso de una de las gasolineras se había reducido en 2001 el canon que percibía el propietario del terreno a 80 céntimos de peseta y una cantidad anual mínima de dos millones (12.020 euros), pero el documento que acredita esta reducción no apareció en ningún momento durante el traspaso de los terrenos. Según la sentencia, Tejero no solo ocultó esta reducción sino que también afirmó ante notario que no había modificación.

Segunda estafa. La segunda parte de la estafa, a juicio de la sala, la más grave, se basa en que Tejero ocultó que estos cánones "habían sido pignorados por el acusado actuando en representación de Team Inmobiliario SLU a favor del Banco Sabadell, en garantía de un préstamo hipotecario formalizado en escritura pública de fecha 22/7/09, entre esta entidad y la mercantil Avilés Inmobiliaria S.L.U. representada por el acusado". Así, se constata que 'Canivell y Fernández' pagó 358.000 euros por dos terrenos y no recibirá nada a cambio hasta que termine la pignoración en 2024.

Los jueces insisten en que José María Tejero, "empresario experto", ejecutó directa y voluntariamente los hechos que se le imputan, buscando engañar a 'Canivell y Fernández'. "La compraventa se hizo una importante inversión en función de una rentabilidad determinada que confiaban percibir sobre los cánones variables anuales y que sin dichos cánones el contrato de compraventa carecía de sentido para Canivell ya que perdía su rentabilidad",

La defensa. La defensa del empresario se basó, según recuerda la sentencia, en que la escritura de compra-venta "la preparó el comprador", que "él solo firmó", que "no fue consciente de la pignoración" y que no recordaba la modificación a la baja de la cuantía de los canones. Los jueces afirman que Tejero sí participó en la negociación de la venta de los terrenos, que "el propio acusado solicitó un recorte de las parcelas con motivo de una promoción urbanística, con la consiguiente modificación del canon", y que el banco afirma que el préstamo está siendo atendido a cargo a los cánones pignorados desde antes de la venta del terreno, por lo que no dan veracidad a la defensa de Tejero durante el juicio celebrado el pasado 4 de diciembre.