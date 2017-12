Meyer vuela sobre los favoritos

El joven piloto alicantino Christian Meyer, 20 años, se impuso en la décimo cuarta edición de la Copa Liberbank de Free Style que se diputó esta noche en el Palacio de los Deportes de Gijón, con el patrocino de LA NUEVA ESPAÑA, al superar en el cómputo global al cuatro veces campeón del mundo Maikel Melero y al vencedor de los Red Bull X-Games, Dany Torres. La prueba reunió en el recinto gijonés a unos 5.000 aficionados que vibraron con las actuaciones de los seis pilotos participantes.

Desde el primero momento Meyer se ganó el favor del público no solo por sus trucos sobre la moto sino también por su continuo espectáculo sin ella. La tarde comenzó con el salto del altura en el que Christian Meyer fue segundo tras superar los 7,20 metros por detrás de Melero que sobrepasó el listón situado a 7,40. Tercero fue Xavi Dols, cuarto Edu García y quinto Dany Torres, que con ese "pinchado" prácticamente se descartaba de la lucha final. Casado no participó en esta prueba.

Tras ella llegó el concurso de plegadas en el que Christian Meyer se impuso por delante de Torres y Melero y esta ventaja resultó al final definitiva.

Llegaban entonces los cinco saltos por participante del free style y el "best trip" las rondas en las que los pilotos muestran sus mejores trucos. Y en ellos Meyer echó el resto y se ganó definitivamente al público con el último de ellos el "California Roll" o lo que es lo mismo un giro de 360 grados del piloto sobre la moto en pleno salto que le dio un 9,7 de puntuación, la misma que Melero que repitió el mismo truco pero no le sirvió para recuperar la ventaja que Meyer logró en las plegadas.

Los giros de 360 grados en el aire que hace poco eran la máxima dificultad en este deporte ahora son práctica habitual y sobre los que los pilotos buscan una mayor complicación. Meyer se mostró además con un verdadero showman haciendo muchos de sus trucos no con el habitual moto de motociclismo sino enfundando en un traje. Al podio se subió incluso con corbata en medio del aplauso generalizado.

Presente en el Palacio de los Deportes José "el loco" Miralles, varias veces ganador de esta prueba que lesionado no pudo participar. Miralles reconoció que llevaba cuatro operaciones en año y medio en su maltrecho tobillo y aún está pendiente de otra más pero prometió volver a participar en esta Copa.

En el intermedio de la competición un niño de apenas cuatro años, Álvaro, vio cumplido su deseo de conocer a estos pilotos a través del trabajo de la Fundación "Pequeño Deseo" que trata de cumplir las peticiones de niños que padecen algún tipo de enfermedad grave.