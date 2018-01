Aitor y Adela, muy superiores

El avilesino Aitor Fernández de la Coba (FC Barcelona) con un tiempo de 16:59, y la langreana Adela Villa (Universidad Estadio Gijón) con 19:45, cumplieron los pronósticos y se impusieron en la XXX "San Silvestre" de Avilés, una prueba marcada por la adversa climatología de las horas previas, aunque durante la carrera el tiempo dio una tregua.

Y es que entre las 15.45 y las 16.45 se desató una espectacular tormenta de lluvia y viento que obligó al Avilés Atletismo, organizador de la prueba, a suspender las carreras de las categorías menores y a desmontar los toldos y las pancartas de la línea de meta por seguridad. Los 600 jóvenes inscritos se llevaron su medalla conmemorativa y muchos hicieron parte de la carrera grande sobre un circuito de 5.600 metros.

La carrera tuvo poca historia porque tanto Aitor como Adela marcaron un fuerte ritmo desde el inicio que fue imposible de seguir para sus rivales. El avilesino ya era líder destacado en el primer paso por la línea de meta y logró la tercera victoria (tras las de 2011 y 2012) ante un público entregado y numeroso a pesar de las inclemencias del tiempo, pero le quedó el resquemor de no haber batido los 16.19 que marcó el lavianés Pablo Alonso Bendito en 2010 como récord de la prueba. "Era lo que buscaba y he sufrido mucho para intentarlo porque me hacía ilusión que un avilesino tenga la mejor marca, pero habrá más ocasiones y espero conseguirlo", comentó De la Coba.

El atleta local, no obstante, estaba "muy contento" con el triunfo. "Ya echaba mucho menos correr en casa después de cinco años y he disfrutado muchísimo con este sensacional público de Avilés". Sobre la carrera fue escueto. "Jugué mis bazas porque sabía que si imponía un ritmo constante desde el principio y lograba aguantarlo tenía opciones de victoria y de récord", señaló. Este fue un año "fue bastante regular por las lesiones", explica Aitor, "pero espero mejorar el próximo en el que quiero centrarme en el 10.000 y sobre todo disfrutar mucho", añadió.

El también avilesino Manu Guerreiro (Oriente Atletismo), vencedor en cinco ocasiones, fue segundo; y su compañero, el corverano Esteban Tejedor (ganador en la categoría máster A), completaron el podio en el mismo orden que el pasado año, por detrás del aragonés Menacho. La carrera femenina fue calcada a la masculina. Adela Villa marcó pronto las distancias y luego se conformó con mantener el ritmo para ganar por segunda vez en Avilés tras ser primera en 2015 y segunda el pasado año tras Alba García, ausente el domingo y ganadora en nueve ocasiones. "Este año hice una carrera más cómoda porque marqué un ritmo muy progresivo desde el principio y me salió bien". Los 17.50 que marcó en 2010 la avilesina Irene Alfonso quedan "muy lejos todavía" precisó una Adela que este año se centrará en superar la hora veinte que tiene de mejor marca en la media maratón y hacer buena marca en el Campeonato de España de 10.000 metros. Las avilesinas Paula Herrero (Oriente Atletismo), que fue campeona del mundo de biatlón este año en la localidad lucense de Viveiro y que consiguió su segundo puesto consecutivo en la prueba que le vale para ser primera sub-23, y la independiente María Luisa Valera, primera en máster B, fueron segunda y tercera respectivamente en el podio.

El Avilés Atletismo consiguió agotar por tercer año consecutivo el cupo de los 3.000 dorsales entregados y en esta ocasión tomaron la salida cerca de 2.400 atletas que llenaron de colorido el casco antiguo de la ciudad.