La carrera de patines vuelve para quedarse

Después de nueve años de paréntesis, la "San Silvestre" en patines volvió a recorrer las calles de Oviedo gracias a la iniciativa de la Federación de Patinaje del Principado de Asturias (FDPPA) y del Ayuntamiento de Oviedo.

Las dos pruebas celebradas, la federada y la popular, pese a las previsiones de lluvia, fueron un gran éxito y el público pudo disfrutar de un gran espectáculo a cargo de los casi cien patinadores (22 federados y algo más de 70 no federados) en el centro de la capital asturiana.

El presidente de la FDPPA, José Polanco, se congratuló de reiniciar esta iniciativa y espera que se instaure como uno de los eventos habituales del 31 de diciembre.

Los podios de la "San Silvestre" sobre patines fueron: Lara González (C. P. Cuélebre), Raquel Rodríguez (Independiente) y Demi Taneva (Independiente), en infantil femenina; Adrián Bedia (Astur Patín) y Diego Quintanal (C. P. Cuélebre), en infantil masculino; Nerea García (Independiente), Jennyfer Álvarez (Nuevo Oviedo) y Bárbara Hevia (C. P. Pelayo) en juvenil femenina; Pedro Avella (A. D. Novares) y Salvador Barreiro (C. P. Nuevo Oviedo), en juvenil masculino; y Héctor Álvarez (A. D. Novares), en junior masculino; y David González (C. P. Fluke) en senior masculino.